Milletvekili Genç'ten iktidara 'kefen parası' çıkışı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada iktidarı eleştirdi. Vekil Genç, “Bir önceki seçimlerde, seçim öncesi AK Parti iktidarı Merkez Bankası’nın ihtiyat akçelerini keşke keyfine göre bütçeye aktarmayıp kefen parası olarak da nitelenen ve Cumhuriyet hükümetlerinin biriktirdiği bu paraları, şimdi ihtiyaç olduğu gibi deprem bölgesinde amacına uygun şekilde kullanır ve depremin yaralarını çok daha hızlı sarabilirdi” dedi.