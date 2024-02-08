Milletvekili Genç'ten iktidara 'kefen parası' çıkışı

 Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 'İktidar, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçelerini keyfine göre bütçeye aktarmayıp kefen parası olarak da nitelenen ve Cumhuriyet hükümetlerinin biriktirdiği bu paraları deprem bölgesinde amacına uygun şekilde kullanır ve depremin yaralarını çok daha hızlı sarabilirdi' dedi.

Milletvekili Genç'ten iktidara 'kefen parası' çıkışı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada iktidarı eleştirdi. Vekil Genç, “Bir önceki seçimlerde, seçim öncesi AK Parti iktidarı Merkez Bankası’nın ihtiyat akçelerini keşke keyfine göre bütçeye aktarmayıp kefen parası olarak da nitelenen ve Cumhuriyet hükümetlerinin biriktirdiği bu paraları, şimdi ihtiyaç olduğu gibi deprem bölgesinde amacına uygun şekilde kullanır ve depremin yaralarını çok daha hızlı sarabilirdi” dedi.

1ha

Bakmadan Geçme

Polis aracına çarpıp pastane kurşunlayan suç makineleri yakalandı
Polis aracına çarpıp pastane kurşunlayan suç makineleri yakalandı
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, KAYÜ OSB MYO'da incelemelerde bulundu
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, KAYÜ OSB MYO'da incelemelerde bulundu
Melikgazi'den teknoloji üreten öğrencilere 2,5 milyon TL destek
Melikgazi'den teknoloji üreten öğrencilere 2,5 milyon TL destek
Talas'ta Yücel Arzen konseri
Talas'ta Yücel Arzen konseri
Kayserili depremzedelere 470 milyon 349 bin TL ödeme yapıldı
Kayserili depremzedelere 470 milyon 349 bin TL ödeme yapıldı
Abdullah Bağceci Cami Miraç Gecesi'nde açıldı
Abdullah Bağceci Cami Miraç Gecesi'nde açıldı