Denetimsiz ve ruhsatsız güzellik merkezlerine dikkat!

Uzmanlar, denetimsiz güzellik merkezlerinin cilt sağlığına zarar verebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Sadece uygun fiyatlar nedeniyle ruhsatsız işletmelerin tercih edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, işlem yaptırmadan önce merkezin yetkinlik belgelerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, güzellik merkezlerinin cilt analizi yaparak kişiye uygun işlemleri sunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, yanlış uygulamaların ciltte kalıcı hasarlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Kayseri’de Güzellik Uzmanlığı yapan Esra Akkoyun denetimsiz ve yanlış yapılan işlemlerin ciltte kalıcı hasar gibi olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirterek “Kayseride çok sayıda güzellik merkezi var. Çok güzel, çok değerli güzellik merkezleri var. Ama bunun yanı sıra denetimsiz güzellik merkezleri de var. Kadınların seçim yaparken gittikleri merkeze çok dikkat etmeleri lazım. Mümkünse işlem yapan estetisyen belgesinin olup olmadığını, bu konuda yetkin olup olmadığını mutlaka sorgulamaları gerekiyor. Ciltlerine yanlış bir işlem yaptırabilir. Yanlış mevsimde, yanlış bir cilde uygun olmayan bir işlem yaptırabilirler. Tüylerinden kurtulmaya çalışırken daha çok tüylenebilir. Ya da lekelerinden kurtulmaya çalışırken daha çok lekelenebilirler. Yani mutlaka olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirler. Burada estetisyen çok önemli gittikleri merkez çok önemli. Danışanın cildine çok iyi bir analiz yapıp, sadece çıplak gözle değil, gerekirse bilgisayarla deri altına bakılıp, neye ihtiyacının olduğunu daha ciddi bir şekilde bildirip, ona göre bir protokol izlemeleri lazım” ifadelerini kullandı.

‘RUHSATSIZ İŞLETMELERE KARŞI DİKKATLİ OLUN’

İşlem yaptırmadan önce merkezin ruhsatı olup olmadığının kontrol edilmesini belirten Akkoyun; “Gittiğiniz merkezin ruhsatı var mı, mutlaka buna bakın. Yani uzman birimler tarafından bu işletmede, bu işlemlerin yapılmasına izin verilmiş mi ya da birkaç yerle kıyaslamaları da lazım. Fiyatı uygun diye denetimsiz güzellik merkezlerini tercih etmesinler. Bazen uygun fiyatlı diye tercih edilen yerlerde kötü sonuçlar alınabilir” şeklinde konuştu.