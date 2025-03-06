Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'Allah rızası için mikrobölgeleme çalışması yapınız'

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Kayseri’nin mikrobölgeleme çalışması yok, yapıldığına inanmıyorum. Sabah ilk iş bismillah deyip hemen bu çalışmaya başlamak lazım. Mikrobölgeleme için Kayseri’yi karelajlarına ayırmak gerekiyor” dedi.M

imar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi tarafından Kayseradar medya sponsorluğunda ‘Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler’ konferansı Prof. Dr. Naci Görür’ün katılımıyla düzenlendi.

Görür, Kayseri’de mikrobölgeleme çalışması yapılması gerektiğini söyleyerek, ”Yeryüzünde her ne yaparsanız yapın; Belediye Başkanı olarak, vali olarak hükümet olarak ne isterseniz yapın ama Allah rızası için yerin özelliklerine; biz ona mikrobölgeleme diyoruz, bu verilere göre yapınız. Siyasi bir nedenle aklınıza estiği gibi buraya 5 bin tane, buraya da 3 bin tane ev yaptı. Bu kırmızı bu yeşil derseniz bu hava olur. Bu işin hiçbir şekilde siyaseti olmaz. Bilimsel verilere göre yaparsanız ebedi olarak kentinizi deprem dirençli hale getirebilirsiniz. Kayseri’nin mikrobölgeleme çalışması yok, yapıldığına inanmıyorum. Sabah ilk iş bismillah deyip hemen bu çalışmaya başlamak lazım. Mikrobölgeleme için Kayseri’yi karelajlarına ayırmak gerekiyor.

İl sınırı ayrılacak her karenin uzunluğu değişebilir o karelerin ortasına en az 30 metre sondaj yapılacak. O sondajlardan numuneler alınacak, incelemeler yapılacak. Kuyularda jeofizik, sismolojik çalışmalar yapılacak. Sonra Kayseri’nin gerçek tehlike haritasının çıkarılması lazım. İvme, geoteknik, zemin haritası çıkarılması lazım” şeklinde konuştu.