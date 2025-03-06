Akşar: 'Özellikle kadın sporculardan oluşan bir takım hayalim var'

Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zöhre Akşar ve Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Levent Özocak, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sivil Toplum’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zöhre Akşar, Kayseri Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı ileride Süper Lig’de görmenin Kayseri’nin göğsünü kabartacağını vurgulayarak kulübün desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti. Başkan Akşar: “Bizim bedensel engellilerin yapabileceği bir spor var. Oturarak voleybol. Çok keyifli bir spor. Şuan proje aşamasında ama hayata geçirmeyi kendim adına çok istiyorum. Özellikle kadın sporculardan oluşan bir takım hayalim var. Spor ne kadar keyifli olsa da maliyetleri dolayısıyla, maddi desteklerin azlığı nedeniyle birçok yönde feragat ettiğimiz şeyler olabiliyor. Amacımız ligi tamamlamak oluyor. Ligde bir an önce mücadeleleri bitirmek oluyor. Yönetimimizin amacı bu sporun Kayseri’de yaşıyor olarak kalabilmesi. İmkanlarımız fazlalaştıkça takımlarla bireysel sporlarla da Kayseri’nin de göğsünü kabartmayı isteriz. Bir Kayserispor Süper Ligde nasıl Kayseri’nin göğsünü kabartıyorsa, Kayseri Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da bulunduğu ligde veya bir üst ligde veya süper ligde Kayseri’nin göğsünü kabartabilir. Spor her zaman için bir şehre değer katar. Bu alanlara Kayseri’nin eğilimi ne kadar fazla olursa Kayseri’nin marka değeri o kadar yüksek olur. Bize verilen en ufak maddi desteğin geri dönüşünün insanların gözlerinde pırıltılar yarattığını görmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZOCAK: “FORMASINDA SPONSORU OLMAYAN TEK KULÜBÜZ”

Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Levent Özocak ise, “Bağlı bulunduğumuz spor federasyonunda formasında sponsoru olmayan tek kulübüz. Bu gerçekten üzücü” diye konuştu.