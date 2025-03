Deprem Haftasın'da farkındalık etkinlikleri

Kayserilileri afet konusunda bilinçlendirmek, gerekli eğitimleri, uygulamaları yapmak ve kenti depreme karşı dirençli hale getirmek için proje, ekinlik ve yatırımlarını çeşitlendirerek arttıran Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası’nda önemli bir sempozyum gerçekleştirdi. Kayseri Valiliği’nin katkıları ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen ve 6 Mart’ta başlayan Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu 8 Mart’ta gerçekleşen paneller ile sona erdi. Birinci gün programı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da katılımları ile 6 Mart Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, ikinci gün programı 7 Mart Cuma günü Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sempozyumun, üçüncü gün programı da 8 Mart Cumartesi günü, yine Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu’nun üçüncü gün programına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ve sempozyum konuşmacıları ile vatandaşlar katıldı. Sempozyumun üçüncü gün açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başladı. Genel Sekreter Yardımcısı Sekmen, sempozyuma destek veren Kayseri Valiliği’ne ve sempozyumda emeği geçenlere teşekkür ederek; "Bu çalışmalar sadece kurumların organizasyonuyla değil siz değerli katılımcıların iştirakleriyle anlam kazanıyor ve sonuca ulaşıyor. Malum, yaşanılan 6 Şubat depremleri sadece şehirlerde değil gönüllere de çok ciddi yaralar verdi. Ama afet sadece deprem değil. Ülkemiz son yıllarda sellerle, yangınlarla da mücadele etti. Bu anlamda toplumun en gencinden en yaşlısına her kesiminin deprem konusunda ve her türlü afet konusunda daha bilinçli olma zorunluluğumuz var. Bu bilinç de tabi ki eğitimle sağlanır" diye konuştu. Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu’nun en önemli amaçlarından birinin, ülkede yaşanması ihtimal her türlü afet durumuna karşı toplumun her kesimini bilinçlendirmek olduğunu kaydeden Sekmen, sempozyumun üçüncü gün programında Engelli Bireyler İçin Afet Farkındalık Eğitimi paneli düzenlenmesinin de önemine dikkat çekti. Sekmen, Büyükşehir’in Engelli Bilgi Yönetim Sistemi projesi ve sempozyumdaki engelli bireylere yönelik paneller ile engelli bireyler için afetlerde nasıl bir yol izleneceği noktasında güzel bir yol haritası ortaya çıkacağına inandığını belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce valilik ile AFAD iş birliğinde afete dirençli bir Kayseri inşa etme noktasında çalışmalar yürütüldüğüne de değinen Sekmen; "Büyükşehir belediyesi olarak, valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz koordinasyonu ile şehrimizin depreme daha dirençli hale gelmesi noktasında yapmış olduğumuz ciddi çalışmalar var. Bu konuda ilgili dairemiz çok ciddi çalışmalar yürüterek, mikrobölgeleme çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu konuda şehrin ana arterlerinde zemin sağlamlığı noktasında bir harita çıkarılmakta. Önümüzdeki yıllarda şehrin her noktasında yapılacak her türlü yeni müdahaleler, projeler, inşaatlar noktasında ciddi bir yol haritamız olacak. Sadece bu konu değil afete hazırlık konusunda da büyükşehir belediyemiz, başkanımızın önderliğinde toplumun her kesimine her alanda hizmet edecek. Ulaşımdan sağlığa, teknik çalışmalardan dijital çalışmalara kadar birçok alanda yeni projeler ile çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ da Kent Konseyi olarak oluşturdukları 22 çalışma grupları arasında Engelliler Çalışma Grubu ile Deprem ve Afet Yönetimi Çalışma Grubunun da yer aldığını belirterek, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Altuntuğ, sempozyumun şehre ve ülkeye faydalar getirmesini dileyerek kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti. Konuşmaların ardından, Engelli Bireyler için Afet Farkındalık Eğitimi, Afetlerde Dijital Çözümler ve Teknoloji Kullanımı panelleri gerçekleştirildi. 3 gün süren sempozyum, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ tarafından sempozyum konuşmacılarına plaket takdim edilmesi ile tamamlanırken sempozyumda ayrıca hediye çekilişi yapılarak katılımcılara hediyeler de takdim edildi. Panellerin ardından, Görme ve İşitme Engelliler İçin Acil Durum Senaryoları, Ortopedik ve Zihinsel Engelliler İçin Acil Durum Senaryoları ile Çoklu Engelliler ve İşitme Engelliler İçin Acil Durum Senaryoları atölyeleri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından 6, 7 ve 8 Mart tarihlerinde düzenlenen ve 3 gün süren bakanlık, AFAD ile birçok arama kurtarma derneğinden yetkililerin yanı sıra alanında uzman akademisyenler tarafından önemli bilgilerin paylaşıldığı sempozyumda paneller, atölye sunumları gibi bölümler yer aldı.

Kayseri Valiliği’nin katkıları ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kayseri İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte pek çok arama kurtarma derneğinin destek verdiği sempozyum ile 1-7 Mart Deprem Haftası verimli şekilde geçti.