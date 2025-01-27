Deprem Uzmanı Evsen, Teşkilat dizisindeki Yapay Deprem senaryosunu eleştirdi

Evsen, 6 Kasım 2023 tarihli köşe yazısında bu teorinin ayrıntılarını açıklayarak, fay hatlarına yerleştirilecek kapsüller ve HAARP teknolojisi ile yapay deprem oluşturulmasının mümkün olmadığını belirtti. Yazısının tamamına [buradan](https://www.kayserigundem.com.tr/yazi/adnan-evsen/yapay-deprem-mumkun-mu/6677/) ulaşılabilir.

Jeolog Adnan Evsen, ABD ve diğer ülkelerin de benzer komplo teorileri ile anıldığını ifade ederek, böyle bir teknoloji olsaydı, ABD'nin Los Angeles'taki orman yangınlarını HAARP teknolojisi ile söndürebileceğini söyledi. Bu konudaki yazısına da [buradan](https://www.kayserigundem.com.tr/yazi/adnan-evsen/los-angeles-taki-orman-yanginlarini-haarp-mi-cikardi/7489/#google_vignette) ulaşılabilir.

Evsen, TRT gibi ciddi bir kurumda bu tür komplo teorilerine yer verilmesinin doğru olmadığını ve senaristlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. TRT yönetiminin, "Yapay İstanbul Depremi" konusunu sonlandırması gerektiğini ifade eden Evsen, halkın bu tür olaylara yatkın olduğunu ve bu nedenle daha sağlıklı senaryolar üretilmesi gerektiğini vurguladı.