Kayseri'de Kırsal Ulaşım için 290 milyon lira harcandı

Gerçekleştirilen yatırımlar arasında 2 bin 647 kilometrelik asfalt yolda asfalt yama çalışması için 51 milyon TL, 107 kilometre yeni yol yapımı ve mevcut yolların altyapısının güçlendirilmesi ve genişletme çalışması için 61 milyon 658 bin TL, 25 bin 16 kilometre yayla ve arazi yolu yapım ve bakımı için 14 milyon 926 bin TL, 71,95 kilometre BSK sıcak asfalt yapımı için 162 milyon 52 bin TL'lik hizmet yer aldı.

Bu yatırımlar sayesinde Kayseri'nin kırsal bölgelerinde güvenli ve konforlu ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan bu çalışmalar, Kayseri'nin her köşesinde modern ulaşım altyapısının sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.