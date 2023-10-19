Dersimiz, Gazi ve Şehit Aileleriyle; Vatan Sevgisi programı düzenlendi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programda gazi ve şehit yakınları Kayseri Altınoluk İmam-hatip ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Programda öğrenciler merak ettiklerini sordu. Şehit yakınları ve gaziler cevapladı. Program sonrasında Okul Müdürü Hasan Ece, Vakıf Başkanı Sami Doğan'a panel konuşmacısı Gazilere ve Şehit yakınlarına plaket takdim etti.