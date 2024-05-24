  • Haberler
  • Siyaset
  • DEVA Partisi Adayı Demircioğlu'ndan ilginç davranış

DEVA Partisi Adayı Demircioğlu'ndan ilginç davranış

DEVA Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Fazlı Demircioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Yağan'a destek vermek için mitinge geldi. Demircioğlu, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Uzunluoğlu'na destek vermek için de temel atma törenine katılmıştı. 

DEVA Partisi Adayı Demircioğlu'ndan ilginç davranış

Pınarbaşı’nda 2 Haziran’da tekrarlanacak seçimler öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindekiler CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan’a destek amacıyla miting düzenledi. Pınarbaşı’nda düzenlenen mitinge CHP’lilerin yanı sıra DEVA Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Fazlı Demircioğlu da katıldı. Başkan Adayı Demircioğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Pınarbaşı Terminal ve Ticaret Binası Temel Atma Törenine katılmış ve Uzunluoğlu’na destek vermişti. Törende, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu ile birlikte aynı kareye girerek poz verdi. 

Demircioğlu, 31 Mart’ta gerçekleşen seçimde oyların yüzde 11’ini almıştı.

DEVA Partisi Adayı Demircioğlu'ndan ilginç davranış

1ha

Bakmadan Geçme

Kayseri'de hava şartları kenti olumsuz etkiledi 
Kayseri’de hava şartları kenti olumsuz etkiledi 
Menduh Uzunluoğlu: 'Yavaş, Pınarbaşı'nda umduğunu bulamadı'
Menduh Uzunluoğlu: 'Yavaş, Pınarbaşı'nda umduğunu bulamadı'
SMMMO'dan 'yatırım kararları' konferansı
SMMMO'dan 'yatırım kararları' konferansı
Yoldan çıkan panelvan araç refüjdeki ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Yoldan çıkan panelvan araç refüjdeki ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
SP'li Arıkan: 'Biz seçimi kongre öncesinde zaten yapıyoruz'
SP'li Arıkan: 'Biz seçimi kongre öncesinde zaten yapıyoruz'
Kayserispor'a ve Başkanı Ali Çamlı'ya PFDK'dan ceza yağdı
Kayserispor'a ve Başkanı Ali Çamlı'ya PFDK'dan ceza yağdı