DEVA Partisi Adayı Demircioğlu'ndan ilginç davranış
DEVA Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Fazlı Demircioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Yağan'a destek vermek için mitinge geldi. Demircioğlu, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Uzunluoğlu'na destek vermek için de temel atma törenine katılmıştı.
Pınarbaşı’nda 2 Haziran’da tekrarlanacak seçimler öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindekiler CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan’a destek amacıyla miting düzenledi. Pınarbaşı’nda düzenlenen mitinge CHP’lilerin yanı sıra DEVA Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Fazlı Demircioğlu da katıldı. Başkan Adayı Demircioğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Pınarbaşı Terminal ve Ticaret Binası Temel Atma Törenine katılmış ve Uzunluoğlu’na destek vermişti. Törende, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu ile birlikte aynı kareye girerek poz verdi.
Demircioğlu, 31 Mart’ta gerçekleşen seçimde oyların yüzde 11’ini almıştı.