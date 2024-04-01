Develi 'Adem Şengül' dedi
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kayseri'nin Develi ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 36,14'ünü alan Cumhur İttifakı Adayı Adem Şengül, başkanlığa seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Kayseri’nin Develi ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 36,14’ünü alan Cumhur İttifakı Adayı Adem Şengül, başkanlığa seçildi.
Sandıkların tamamının sayıldığı Develi ilçesinde oyların yüzde 36,14’ünü alan Cumhur İttifakı Adayı Adem Şengül, belediye başkanlığına seçildi. Sonuçlara göre Büyük Birlik Partisi Adayı İmdat Güven yüzde 30,3, İYİ Parti Adayı Songül Özdemir yüzde 12,79, Yeniden Refah Partisi Adayı Bayram Sabah yüzde 10,13, CHP Adayı Faruk Kürkçü yüzde 5,03 oy aldı.