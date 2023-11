Alperen Ocakları İl Başkanı Dilmen: “Gazze adeta bir çocuk mezarlığına döndü”

4 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini ve Müslüman toplumların birlik olması gerektiğini belirten Dilmen, “Zulme rıza gösteren zalimdir. Lanet zalimlerin üzerine olsun. Korsan İsrail’in vahşice saldırıları karşısında sadece Filistinlilerin yaşam şartları ayaklar altına alınmadığını insan hakları ve evrensel hukukunda ayaklar altına alındığında görüyoruz. Artık müslümanların uyanması lazım ve birlikte hareket etmesi lazım. 4 binin üzerinde çocuk öldü. Binlercesi yaralandı. Her 10 dakikada bir çocuk şehit oluyor. Gazze adeta çocuk mezarlığına döndü” dedi.

Kayseri Alperen Ocakları, Filistin’de yaşanan zulmü protesto etmek amacıyla toplandı. Protestoya; Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanları, Alperen Ocakları İl Başkanı Mustafa Dilmen, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Toplanan kalabalık, Filistin’de hayatını kaybedenler için dualar etti ve İsrail’e tepki sloganları attı.

‘BOYKOT BİR SİLAHTIR’

İsrail’in ürünlerinin boykot edilmesi ve sert bir tepki ortaya koyulması için kamuoyuna çağrıda bulunan Alperen Ocakları İl Başkanı Mustafa Dilmen, “Boykot bir silahtır. Unutmayalım. Korsan İsrail’in ürünleri indirimde diye kimse şerefini o indirimlere satmasın. Elini kana bulaştırmasın ahiret var. İlahi Kelimetullah davasında Ebu Ubeyde yalnız değildir. Siyonist işgale başkaldıran H ve siyasi bir hareket olan Hamasla, terörist işgalci katliam ve soykırım yapan katil İsrail’i aynı kefeye koymak ya gaflet ya da hıyanettir. Alperenler dün olduğu gibi bugünde mazlumun yanında zalimin karşısında cephededir, sahadadır. Allah resulü kim bir kötülük ve zulüm görürse onu eliyle değiştirsin, şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin, diliyle değiştirmeye gücü yetmezse kalbiyle düzeltmeye gitsin. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir” ifadelerini kullandı.

‘GAZZE ADETA ÇOCUK MEZARLIĞI OLDU’

4 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini ve Müslüman toplumların birlik olması gerektiğini belirten Dilmen, “Zulme rıza gösteren zalimdir. Lanet zalimlerin üzerine olsun. Korsan İsrail’in vahşice saldırıları karşısında sadece Filistinlilerin yaşam şartları ayaklar altına alınmadığını insan hakları ve evrensel hukukunda ayaklar altına alındığında görüyoruz. Artık müslümanların uyanması lazım ve birlikte hareket etmesi lazım. 4 binin üzerinde çocuk öldü. Binlercesi yaralandı. Her 10 dakikada bir çocuk şehit oluyor. Gazze adeta çocuk mezarlığına döndü. Uluslararası kurum ve kuruluşlar her zaman olduğu gibi Filistin’i görmezden geliyorlar. Türk devleti saldırıların durması için bir çok alanda çalışmalarını yürütüyor. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulma zamanı gelmiştir. Filistin devleti kurulmadan oradaki akan kan durmayacak, Filistinli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Hazreti İbrahim için yakılan ateşe ağzıyla su taşıyan karınca misali safımız belli olsun” şeklinde konuştu.