Develi Belediyespor, Spor Toto'yu konuk edecek

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 4. haftasında yarın evinde Spor Toto’yu konuk edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor sezona istediği gibi başlayamadı. Geride kalan 3 hafta sonunda 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan mavi beyazlılar yarın oynayacağı Spor toto maçını kazanmak istiyor. Taraftarı önünde bu sezon ikinci maçına çıkacak olan Develi Belediyespor, rakibini yenerek hem ikinci galibiyetini almak hem de iç sahada kaybetmek istemiyor.

Develi Belediyespor’da, Spor Toto maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Yarın Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan Develi Belediyespor ile Spor Toto maçı saat 17.00’de başlayacak.