Develi Belediyespor, Spor Toto'yu konuk edecek

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 4. haftasında yarın evinde Spor Toto'yu konuk edecek.

PAYLAŞ
  • 28.10.2023 09:06
  • Güncelleme: 28.10.2023 09:24
Develi Belediyespor, Spor Toto'yu konuk edecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 4. haftasında yarın evinde Spor Toto’yu konuk edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor sezona istediği gibi başlayamadı. Geride kalan 3 hafta sonunda 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan mavi beyazlılar yarın oynayacağı Spor toto maçını kazanmak istiyor. Taraftarı önünde bu sezon ikinci maçına çıkacak olan Develi Belediyespor, rakibini yenerek hem ikinci galibiyetini almak hem de iç sahada kaybetmek istemiyor.

Develi Belediyespor’da, Spor Toto maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Yarın Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan Develi Belediyespor ile Spor Toto maçı saat 17.00’de başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Gazze'ye giremiyorlar

Gazze'ye giremiyorlar

Saadet Partisi, İsrail'e suç duyurusunda bulundu

Saadet Partisi, İsrail’e suç duyurusunda bulundu

Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

Çok Okunanlar
1
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

2
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

3
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

6
'Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor'

‘Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor’

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi Belediyespor, Spor Toto'yu konuk edecek

Develi Belediyespor, Spor Toto'yu konuk edecek

Boa Morte ilk golünü attı

Boa Morte ilk golünü attı

DAHA FAZLA
Kayserispor ilk deplasman galibiyetini aldı

Kayserispor ilk deplasman galibiyetini aldı

Kayserispor'dan deplasmanda 2 gollü galibiyet

Kayserispor’dan deplasmanda 2 gollü galibiyet

Kayseri yeni İHK Başkanı Emre Altun oldu

Kayseri yeni İHK Başkanı Emre Altun oldu

Yediemin işletmecisinden Milletvekili Çopuroğlu'na teşekkür

Yediemin işletmecisinden Milletvekili Çopuroğlu'na teşekkür

Kayseri'de silahlı kavga: 3 çocuk yaralandı

Kayseri'de silahlı kavga: 3 çocuk yaralandı