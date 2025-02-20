Develi'de 10 Milyon TL'lik yatırım başlatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesi Soysallı Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek için 10 milyon 200 bin TL değerinde yatırım yapıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Develi'de 10 Milyon TL'lik yatırım başlatıldı

Bu proje kapsamında, bölgede mevcut sistemi daha güçlü hale getirmek için yeni nesil malzemeler kullanılarak çalışmalar yürütülüyor. KASKİ ekipleri, Soysallı Mahallesi'nde yeni depo imalatı yaparak su iletim hatlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, açılan 2 sondajdan 1370 metre 160 O-PVC 10 ATÜ, 140 metre O-PVC 16 ATÜ ve 550 metre 150’lik düktil borular ile toplam 2060 metre içme suyu sondaj ve şebeke hattı imalatı gerçekleştirilecek. Yeni yapılan 200 metreküplük depoya bağlantı yapılarak bölgenin su iletim hattı daha güçlü hale getirilecek.

Projenin 2025 yılında da devam edeceği ve il genelinde altyapı yatırımlarının hız kesmeden süreceği belirtildi. İhtiyaç önceliğine göre yeni projeler de planlanarak faaliyetler kesintisiz bir şekilde sürdürülecek.

 

Haber Merkezi

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