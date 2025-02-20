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Erciyes'te Türkiye'nin İlk Kar Hentbol Şampiyonası Başlıyor!

Türkiye'nin en büyük kayak merkezi ve spor turizminin öncüsü olan Erciyes Kayak Merkezi, 22 Şubat'ta Türkiye'de bir ilke imza atarak Kar Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Erciyes'te Türkiye'nin İlk Kar Hentbol Şampiyonası Başlıyor!

112 kilometrelik kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle kayak tutkunlarının gözdesi olan Erciyes Kayak Merkezi, şimdi de kar hentbolunun merkezi olmaya hazırlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde, Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek olan şampiyona, 22 Şubat Cumartesi günü Tekir Kapı’da başlayacak ve 60 sporcunun mücadelesine sahne olacak.

Bu heyecan dolu günde, Erciyes sadece kayak ve dağ sporlarıyla değil, kar hentbolu ile de adını duyuracak. Türkiye’nin kar hentboluyla tanışacağı bu etkinlik, sporcular ve izleyiciler için unutulmaz anlar sunacak.

Erciyes Kayak Merkezi, kış sporları ve dağ turizmi alanında hızla önemli bir merkez olma yolunda ilerlerken, Kayseri’nin turizm potansiyelini de artırmaya devam ediyor.

 

Haber Merkezi

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