Erkilet Arabıdın Mescidi Restore Ediliyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Arabidin Projesi kapsamında restorasyon çalışmaların sürdüğü Arabidin Mescidinde incelemelerde bulundu. Tarihi Erkilet'i gün yüzüne çıkarmak için yürütülen ilk çalışmanın son aşamasına geldiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Kadim Erkilet dokusunu yeniden hem Kayseri'ye hem de Türkiye'ye bir kültür hazinesi olarak kazandıracağız' dedi.

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  • 08.11.2023 12:54
  • Güncelleme: 08.11.2023 13:06
Erkilet Arabıdın Mescidi Restore Ediliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Arabidin Projesi kapsamında restorasyon çalışmaların sürdüğü Arabidin Mescidinde incelemelerde bulundu. Tarihi Erkilet’i gün yüzüne çıkarmak için yürütülen ilk çalışmanın son aşamasına geldiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kadim Erkilet dokusunu yeniden hem Kayseri’ye hem de Türkiye’ye bir kültür hazinesi olarak kazandıracağız” dedi.

İlçe genelinde tarihi ve kültürel mirasları aslına uygun bir şekilde restore ettirerek, geleceğe aktarmak için çok yönlü yatırımlar yapan Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Arabidin Mescidindeki restorasyon çalışmalarını kontrol etti.

Erkilet bölgesindeki tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak ve kültür turizmine kazandırmak için aralıksız çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Erkilet Mahallesi’nde kadim bir geçmişi olan Arabidin’deyiz. Erkilet Arabidin bölgesini yeniden bir kültür hazinesi olarak şehrimize kazandırabilmek için yoğun gayret ediyoruz. Özellikle Kadim Erkilet’i kendi doğal haliyle koruyarak, gün yüzüne çıkartacağız. Bu doğrultuda Arabidin mescit restorasyon çalışması ile yeniden yapıyoruz. İmalatlar devam ediyor ve işin son aşamasındayız. Tamamlandığı zaman Erkilet Arabidin Mescidi, projemizin bir parçası olarak ayağa kalkmış ve hizmete girmiş olacak. Nihayetinde bu bölgenin eski yaşanmışlığıyla, taş evleriyle, sokaklarıyla kuru yapı sistemiyle bir mahalle olarak yeniden ayağa kaldırılması için çalışıyoruz. Tabi ki eski evlerin aynısı olması için projelendirme ve çalışmalar uzun bir süreci kapsıyor. İnşallah aşama aşama Kadim Erkilet dokusunu yeniden şehrin kültür hazinesi olarak kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Proje tamamlandığında Anadolu’nun köklü mirasını yansıtan tarihimizi gün yüzüne çıkartarak, Kayseri’mizin değerine değer katacağız. Mahallemizi, çalışmalar sonunda kültür, sosyal ve sanat gibi her alanda cazibe ve turizm merkezi haline getireceğiz” diye tamamladı.

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İHA

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