Kayseri Hafızlık Tespit Komisyonu heyeti Develi'de

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tespit Komisyonu Develi Müftülüğü'nün daveti üzerine ilçedeki tarihi mekanlarına ziyaret gerçekleştirdi.

Kayseri Hafızlık Tespit Komisyonu heyeti Develi'de
Kayseri GündemEditör

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tespit Komisyonu; Develi Müftülüğü’nün daveti üzerine ilçedeki tarihi mekanlarına ziyaret gerçekleştirdi.

Komisyon Başkanı Dr Muhlis Akar, DİB Başkanlık Müşaviri Dr. Muhlis Akar, Komisyon Üyeleri Keçiören Vaizi Mikail Bektaş, Adıyaman Gölbaşı Vaizi Hanzala Yıldırım, DIB Erzurum Dini Ihtisas Merkezi Kuran Hocası ve Komisyon Başkanı Abdurrahim Durmuş, Malatya Vaizi Özlem Aslan, Konya Vaizi Havva Uysal; Seydi Şerif Türbesi, Sivasi Hatun Camisi, Dev Ali Türbesi, Hamidiye Medresesi, Havadan Külliyesi ile Gümüşören köyündeki Hitit Kaya Anıtı ile Elbiz Roma Havuzuna ziyaretler gerçekleştirdi. Heyete; İl Müftü Vekili Cabir Çelik, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve İlçe Müftüsü Emin Patan ile Nezir Ötegen eşlik etti. Heyet ayrıca; Sivasi Hatun Cami’nde İlçe Müftüsü Emin Patan tarafından kıyılan dini nikaha da şahitlik etti.

Başkanlık Müşaviri Dr. Muhlis Akar; nikahları kıyılan gençlere evlilik hayatı ile ilgili sevgi, saygı, sadakat, sabır ve sadakat prensipleri istikametinde devam ettirilmesi gereken önemli tavsiyelerde bulundu.

Kayseri Hafızlık Tespit Komisyonu heyeti Develi'de
Kayseri Hafızlık Tespit Komisyonu heyeti Develi'de
Kayseri Hafızlık Tespit Komisyonu heyeti Develi'de
Kayseri Hafızlık Tespit Komisyonu heyeti Develi'de
Kayseri Hafızlık Tespit Komisyonu heyeti Develi'de
İHA
Kayseri Gündem

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