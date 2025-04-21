Battalgazi Kentsel Dönüşüm 2.Etapta sona doğru

Belediye yetkilileri, projenin ilerlemesinden ve kısa sürede tamamlanan yenileme çalışmalarından memnun kaldıklarını belirtiyor. Melikgazi'de toplamda 6 farklı bölgede kentsel dönüşüm projeleri devam etmekte. Yıldırım Beyazıt, Anbar, Aydınlıkevler, Altınoluk ve Kazım Karabekir mahallelerinde de benzer çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, altyapı kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülen projelerde, sağlam ve güvenli yapılar inşa etmek hedefleniyor. Zemin artı 8 veya 9 kata düşürülen binalar ile yatay mimari anlayışı benimseniyor. Peyzaj düzenlemelerinin de başladığı bu projede, kentsel dönüşümden daire alan vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediliyor.