Battalgazi Kentsel Dönüşüm 2.Etapta sona doğru

Battalgazi Mahallesi'nde, deprem dayanıklılığı ve sosyal donatıları ile öne çıkan kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışması yürütülüyor. Melikgazi Belediyesi, hızla ilerleyen Battalgazi Mahallesi (Küçükali) 2. etap çalışmalarında sona yaklaşırken, modern konutların inşası ve riskli yapıların yıkımı tamamlanmak üzere.

Battalgazi Kentsel Dönüşüm 2.Etapta sona doğru

Belediye yetkilileri, projenin ilerlemesinden ve kısa sürede tamamlanan yenileme çalışmalarından memnun kaldıklarını belirtiyor. Melikgazi'de toplamda 6 farklı bölgede kentsel dönüşüm projeleri devam etmekte. Yıldırım Beyazıt, Anbar, Aydınlıkevler, Altınoluk ve Kazım Karabekir mahallelerinde de benzer çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, altyapı kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülen projelerde, sağlam ve güvenli yapılar inşa etmek hedefleniyor. Zemin artı 8 veya 9 kata düşürülen binalar ile yatay mimari anlayışı benimseniyor. Peyzaj düzenlemelerinin de başladığı bu projede, kentsel dönüşümden daire alan vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediliyor.

Haber Merkezi

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