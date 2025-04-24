Develi Zile Mahallesi'nde kerpiç mirası yaşatılıyor

Yatırımcı Aydan Özkan Kayseri'nin Develi ilçesi Zile Mahallesi'nde bulunan tarihi kerpiç evleri hakkında bilgiler verdi. Toprak saman ve suyun karışımı ile yaptıkları kerpiç evin yapım süreci hakkında bilgiler de veren Özkan, “Şuanda Zile köyündeyiz burada kayıt altına aldığımız 125 tane kerpiç ev var bu kerpiç evlerin bir kısmı yıkılmış bir kısmı da ayakta bu kadar kerpiç yapının olduğu bir düzende kerpiç nasıl yapılıyor acaba diye düşündük ve biz bu sene burada bir geleneksel kerpiç denemesi yaptık. Toprak saman ve suyun karışımı ile 3 bin 500 blok hazırladık onlarla da bu yapıyı inşa ettik ve kerpiç nasıl yapılır öğrenmiş olduk” ifadelerinde bulundu.