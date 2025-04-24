  • Haberler
  • Gündem
  • Develi Zile Mahallesi'nde kerpiç mirası yaşatılıyor

Develi Zile Mahallesi'nde kerpiç mirası yaşatılıyor

Develi ilçesi Zile Mahallesi'nde bulunan tarihi kerpiç evleri hakkında bilgiler veren Yatırımcı Aydan Özkan, 'Şuanda Zile köyündeyiz burada kayıt altına aldığımız 125 tane kerpiç ev var bu kerpiç evlerin bir kısmı yıkılmış bir kısmı da ayakta bu kadar kerpiç yapının olduğu bir düzende kerpiç nasıl yapılıyor acaba diye düşündük ve biz bu sene burada bir geleneksel kerpiç denemesi yaptık' dedi.

Develi Zile Mahallesi'nde kerpiç mirası yaşatılıyor

Yatırımcı Aydan Özkan Kayseri'nin Develi ilçesi Zile Mahallesi'nde bulunan tarihi kerpiç evleri hakkında bilgiler verdi. Toprak saman ve suyun karışımı ile yaptıkları kerpiç evin yapım süreci hakkında bilgiler de veren Özkan, “Şuanda Zile köyündeyiz burada  kayıt altına aldığımız 125 tane kerpiç ev var bu kerpiç evlerin bir kısmı yıkılmış bir kısmı da ayakta bu kadar kerpiç yapının olduğu bir düzende kerpiç nasıl yapılıyor acaba diye düşündük ve biz bu sene burada bir geleneksel kerpiç denemesi yaptık. Toprak saman ve suyun karışımı ile 3 bin 500 blok hazırladık onlarla da bu yapıyı inşa ettik ve kerpiç nasıl yapılır öğrenmiş olduk” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin Üretim Gücü TBMM'de Masaya Yatırıldı
Kayseri'nin Üretim Gücü TBMM'de Masaya Yatırıldı
Milletvekili Cıngı, Kayseri'nin eşsiz özelliklerini meclise taşıdı
Milletvekili Cıngı, Kayseri'nin eşsiz özelliklerini meclise taşıdı
Milletvekili Genç: 'Tarım bir milli güvenlik meselesidir'
Milletvekili Genç: “Tarım bir milli güvenlik meselesidir”
Kocasinan bu alanda Kayseri'de 'tek', Türkiye'de 'sayılı' belediyelerden
Kocasinan bu alanda Kayseri'de 'tek', Türkiye'de 'sayılı' belediyelerden
Tarihe Yolculuk: 23 Nisan'da Milli Mücadele Müzesi'ne Yoğun İlgi
Tarihe Yolculuk: 23 Nisan’da Milli Mücadele Müzesi’ne Yoğun İlgi
Kazım Karabekir'de 800 Dairelik Kentsel Dönüşüm Konutları'nın Temeli Atıldı
Kazım Karabekir’de 800 Dairelik Kentsel Dönüşüm Konutları’nın Temeli Atıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!