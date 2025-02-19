Vekil Cıngı KANKA'yı meclis gündemine taşıdı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kayseri’de faaliyet gösteren KANKA Çocuk Hematoloji, Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi’nin önemine vurgu yaptı. Vekil Cıngı konuşmasında, 2017 yılında “Çocuğun hayatına dokunmaktan daha değerli ne olabilir ki?” anlayışıyla bir grup doktor ve farklı meslek gruplarından gönüllüler tarafından kurulan Kansere Karşı Birliktelik Derneği’nin (KANKA) kuruluş sürecine değinen Cıngı, İstanbul’daki Kayserili hayırsever iş insanlarının destekleriyle Erciyes Üniversitesi bünyesinde muhteşem bir çocuk hastanesinin inşa edildiğini belirtti. Milletvekili Cıngı, KANKA Hastanesi’nin bugün Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise kapasite açısından ikinci büyük çocuk hastanesi olarak hizmet verdiğini ifade ederek, burada uygulanan tedavi yöntemlerinin dünya standartlarında olduğunu söyledi. Özellikle CAR-T Cell hücre tedavisine yoğunlaşan hastanenin çocuklara umut olduğunu belirten Cıngı, emeği geçen herkese teşekkür etti.