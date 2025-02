'Devlet, 18 yaş altı mağdurlara avukat tahsis ediyor'

Hukukçu Samet Görüryılmaz, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Hayatımız Eğitim’ programına katılarak, moderatör Fatma Sağdıç’ın sorularını yanıtladı.

'OY VERMEMEK PARA CEZASINA DÖNÜŞÜYOR'

Oy vermenin bir hak olduğunu, bu hakkın kullanılmadığı zaman para cezasına dönüştüğünü ama pratikte oy verenin çok da bir karşılığı olmamaya başladığını ifade eden Görüryılmaz, "Oy vermek bir hak, bu hakkı kullanmadığınız zaman 2008 yılına kadar olması lazım, tam hatırlamıyorum, yanlış bilgi vermiş olmayayım, oy vermediğiniz zaman idari para cezası ödüyordunuz. Daha sonra bu idari para cezası kalkmadı ama bu işin takibi savcılıklara bırakıldı ve pratikte oy verenin çok da bir karşılığı olmamaya başladı. Yani devlet size bazı alanlarda şey diyebiliyor, 'Bu sizin hakkınız aynı zamanda ödeviniz, bunun olmamasının belli yaptırımları var.' Aynı şekilde eğitimde de son sınıflar, özellikle lise son sınıf öğrencileri üzerinden değerlendiriyorsunuz ama işin bir de şu boyutu var; özellikle bazı kırsal bölgelerde 9-10 yaşında, 12 yaşındaki çocukların zorla çalıştırılması ya da evlendirilmesi gibi durumlar meydana gelebiliyor. Olaya bir de bu açıdan baktığımız zaman, devletin ödev olarak yüklemesinin de bir mantığı var" sözlerine yer verdi.

'BİR YASA HER ZAMAN %100 MUTLU EDEMEYEBİLİR'

Bir yasanın her zaman mutlu edemeyeceğini ama madalyonun diğer yüzüne bakmak gerektiğini ifade eden Görüryılmaz, "Bir yasa her zaman %100 mutlu edemeyebilir, ama genel ortalamaya baktığımız zaman, madalyonun diğer yüzü olabilir. Biraz hakkaniyetli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Avukat tutacak kişinin maddi gücü yoksa, devletin yaşına ve olaya bağlı olarak kişiye bir avukat atadığını ifade eden Görüryılmaz, 'Şartları mağdurun yaşı 18'den küçükse, devlet, sizin avukatınız var mı, yok mu diye sormadan, direkt size doğrudan avukat atıyor. Bir şikayete gittiyse 18 yaşından küçük kişi, ya da belli suçlarda illa mağdur olmasına ya da şikayetçi olmasına gerek yok. Siz sanık olarak yargılanıyor da olabilirsiniz, ya da ifadeniz alınıyor da olabilir. Ancak suç niteliği gereği örgüt kapsamında işlenen bir suçsa ya da kanunda belirlenen bazı özel haller var, bu hallerde işlenen suçsa, devlet size sormadan size avukat atıyor zaten. Ancak bu sınırlı bir koruma, ben bunu kabul ediyorum, her olay açısından uygulama şansı maalesef bulunamıyor' dedi"