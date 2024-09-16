Devrilen forkliftin altında feci şekilde can verdi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Devrilen forkliftin altında feci şekilde can verdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Büyük Tuzhisar Mahallesi’nde meydana gelen olayda Seyfullah Y. (43), devrilen forkliftin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Seyfullah Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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