Diş teli tedavisi peltek yapar mı ?

Diş teli tedavisi peltekliğe yol açıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Ortodonti Uzmanı Onur Demir ise, diş teli tedavisinde bu durumun daha düşük olduğunu belirterek, "Diş teli tedavisi peltek yapar diyemem, ancak ağız içinde hacim kaplayan uygulamaların hepsi pelteklik yapar. Diş telinde bu oran daha düşüktür, ancak şeffaf plakla tedavi edilirse örneğin daha fazla olabilir. Gerekli uygulamalar, hekiminiz tarafından tavsiye edilen uygulamalardır. Bunları yapmazsanız da olur, fakat hekiminizin tavsiyelerine uyarsanız peltekliği en minimumda tutabilirsiniz" şeklinde konuştu.

'TEDAVİ SÜRECİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR'

Diş teli tedavisinde sürecin değişkenlik gösterdiğini belirten Uzman Demir, Tedavi süresi yaşa göre değişir, çünkü vücut metabolizma hızı farklılık gösterir. Tedavi süresi genç yaşta daha kısa tutulabilir. Bununla birlikte, hekimin uygulayacağı tedavi yöntemleri de süreyi değiştirebilir. Ek olarak şunu belirteyim ki bu süreç, hem hastaya hem de hekime bağlıdır; çünkü bir işbirliği içinde başarılı olabilmek için karşılıklı bir birliktelik kurmak önemlidir. Bu nedenle tek başına net bir cevap vermek uygun olmayabilir" ifadelerini kullandı.

20'LİK DİŞLER,DİŞ TELİ TEDAVİSİNDE SORUN OLUŞTURUR MU ?



Öte yandan 20'lik diş ve diş teli tedavisi hakkında konuşan Uzman Demir şunları söyledi:"Ortodontik tedavi sağlıklı ağız yapısına uygulanır, yani kişinin ağız sağlığının iyi olması gerekir. Bu nedenle, kişi ağız sağlığına dikkat eder ve bu konuda alışkanlıklar kazanmışsa ideal hasta olur. 20 yaş dişi olsa da olmasa da, ağızda yedi önde yedi diş daha sıralanır. O zaman yedinci dişin itmemesi için bir neden yoktur. Bu durumda, tek başına bir dişin her şeye sebep olduğunu söylemek doğru değildir. Eğer komplike bir durum varsa, yedi diş de öne doğru eğilebilir. Bu durum, ağız kapama ve ısırma mekaniğinden kaynaklanır; bu dişler, genellikle öne doğru gelme eğilimindedir. 20 yaş dişinizi çektirseniz bile, bu dişlerinizin kayma eğilimini durdurmak için ortodontiye danışabilirsiniz. Kız ve erkek çocuklarının ergenlik atılımlarında, kız çocukları için 11, erkek çocukları içinse 12 yaş grubunda ortodontiste görünmelerini özellikle rica ediyorum, çünkü yaptığımız uygulamaların çoğu bu dönemde başarıya ulaşmaktadır. İskeletsel cevap alabilmek için bu dönemi kaçırmamamız gerekiyor. Bu nedenle, hasta ve velilerinden ricamız budur."