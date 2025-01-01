Cumhuriyet Meydanı yeni yıla sessizlikle başladı

Kayseri'de yeni yıl, kentin birçok bölgesinde kutlamalarla karşılandı. Cumhuriyet Meydanı, yılbaşı sabahının ilk saatlerinde sakinliğe kavuşarak, güne sessizlikle başladı.

Cumhuriyet Meydanı yeni yıla sessizlikle başladı

Kayseri’de, 2025 yılı kentin birçok bölgesinde kutlamalarla karşılandı. Yılbaşı gecesinin ilk dakikalarından itibaren vatandaş, saatlerin 00:00’ı göstermesiyle birlikte; meşale yakarak, korna çalarak ve havai fişeklerle Cumhuriyet Meydanı’nda yılbaşını kutladı. Gece boyunca süren kutlamaların ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte meydan sessizliğe büründü. Yılbaşı sabahı, Kayseri’nin en yoğun noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı, sakinliğe kavuşarak sessizliğe büründü. Çoğu işyerinin kapalı olduğu resmi tatil sebebiyle Kayserililer yeni yılın ilk saatlerini evlerinde veya sevdikleriyle birlikte geçiriyor.

Haber Merkezi

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