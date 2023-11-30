Divriği Kalesi'nde 2 bin yıllık obje bulundu

Sivas'ın Divriği ilçesinde 2008 yılında başlayan ve yaklaşık 10 yıl süren arkeolojik kazıların sona ermesiyle gün yüzüne çıkan tarihi objeler sergilenmeye başlandı.

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  • 30.11.2023 10:52
  • Güncelleme: 30.11.2023 10:52
Divriği Kalesi'nde 2 bin yıllık obje bulundu
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Sivas’ın Divriği ilçesinde 2008 yılında başlayan ve yaklaşık 10 yıl süren arkeolojik kazıların sona ermesiyle gün yüzüne çıkan tarihi objeler sergilenmeye başlandı.

2008 yılında başlayan ve en son 2018 yılında tamamlanan Divriği Kale Kazısı’ndan çıkan birçok obje, Sivas Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. Sergilenenler arasında alçı kabartma, lüle, takı gibi birçok objenin yanı sıra 2 bin yıllık olduğu düşünülen metal bir obje de bulunuyor. Urartu döneminden kaldığı düşünülen objenin yanı sıra tarihe ışık tutan onlarca eser, müzede ziyaretçilerini bekliyor.

Yüzlerce eser mevcut

Divriği Kale Kazısı ile ilgili bilgiler veren Sivas Arkeoloji Müzesi Müdürü Arkeolog Ali Alkan, “İçinde bulunduğumuz müzemiz Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Sivas Arkeoloji Müzesi. Divriği Kale kazısı Prof. Dr. Erdal Eser başkanlığında yaklaşık 10 yıl sürdü. Şu anda kazılarımız durmuş vaziyette. 2008 yılında başlayan ve yüzey araştırmasıyla birlikte 10 yıllık süreçte kazılar devam etti. Divriği Kalesi; ağırlıklı olarak Mengücek Kalesi. Çıkan eserlerimiz beylikler dönemi ve Selçuklu’yu da kapsıyor. Müzemizde kazıdan çıkan Urartu dönemi olabilir denilen eser de bulundu. Şu anda depolarımızda Divriği Kalesi’ne ait yüzlerce eser var ama 43 tanesini sergiliyoruz. Tamamlanan eserlerle de güncelleme yapabiliriz” dedi.

Hükümdar Sarayı olduğu düşünülüyor

Kazıda bulunan alçı kabartmaların Sivas Kalesi’nde de benzerini bulduklarını ifade eden Ali Alkan, “Burada bulunan alçı kabartmaların benzerini Sivas Kalesi’nde de bulduk. Bu kalede bir hükümdar sarayının olduğuna işaret eden alçı kabartmalarımız en güzel örneklerden. Konya Alâeddin Tepesi’nde de benzerleri bulunmuştu. Kabartmalar en önemli eserlerimiz. Bunun dışında en erken Urartu dönemine ait olabileceğini düşündüğümüz bir objemiz var. O da en eski örneğimiz diyebiliriz” ifadelerine yer verdi.

İHA

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