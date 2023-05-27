Dizayn Home Kayseri, Kumsmall AVM'de açıldı

Dizayn Home Kayseri Kumsmall AVM'de açıldı. Dizayn Home Yönetim Kurulu Başkanı Taner Alkan, mobilya ve led ışık sistemleri üzerine faaliyet gösterdiklerini belirterek, güven esasına dayalı ticaret yürüttüklerini vurguladı. 

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  • 27.05.2023 17:42
  • Güncelleme: 27.05.2023 17:42
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Dizayn Home Kayseri, Kumsmall AVM'de açıldı

Mobilya ve led ışık sistemleri üzerine ürünler geliştiren Dizayn Home Kayseri'nin, Kumsmall AVM’deki mağaza açılışı için tören düzenlendi. Açılış, Kocasinan müftüsü Halil Uzun’un duası eşliğinde gerçekleşti. 

Dizayn Home Yönetim Kurulu Başkanı Taner Alkan, “Dizaynnet aydınlatma sektöründe yaklaşık 13 yıldır varız. Dizayn Home olarak da bölgemizde şuan lideriz. Sadece Kayseri Kumsmall ‘da hizmet veriyoruz. Ürünlerimizi kendi ürünlerimiz olarak yapıyoruz. Led aydınlatma, aplik, duvar aplikleri ve mobilya sektöründeki aydınlatma kısmını yapmaktayız.  Biz de şu an oturma grupları, TV üniteleri, orta sehpalar bunların yanında ekstra aydınlatma üzerine isterlerse lambaderler ve lambader çeşitlerimizin tamamı mevcuttur. Kampanyalı ürünlerimiz var. Yüzde 50, yarı yarıya yaptığımız ürünlerimiz var. Ürünün her türlü ihtiyaçlarını giderecek ürünleri burada bulabilirler. Bunun yanında ürünlerimizin tamamının arkasındayız. Yedek parça olsun teknik açıdan olsun bunların tamamı bize aittir. Her türlü desteği alabilirler bizden. Destek hatlarımız mevcuttur. Artı burada diğer arkadaşlarımız 24 saat şehir içinde dolaşabilirler. Her hangi bir problem olursa giderilebilir. Şikâyet hattımız mevcut. O yüzden rahatlıkla bize güvenebilirler. Müşteriler bizi Amber kapısı girişinde, 1’inci katta sağ tarafa geldikleri zaman Flo, E-bebek veya DeFacto arkası olarak bizi bulabilirler. Sol tarafta Erciyes kapısından girdikleri zaman 1’inci kat yürüyen merdivenden sola döndüklerinde bizi bulabilirler” diye konuştu.

1ha

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