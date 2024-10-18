Doç. Dr. Göçmez: “Sigara içmek bel fıtığını tetikliyor”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez ‘Sağlık Olsun’ programına katılarak Moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı.

Bel fıtığının tetikleyici faktörlerini anlatan Göçmez, “Son zamanlarda gençlerde bel fıtığını daha çok görüyoruz. Bunun sebepleri sürekli bilgisayar başında, tablet başında çok fazla zaman harcamaları. Bizlerin çocukluğunda ki gibi oyunlar oynayıp, atlama zıplama olmaması ve vücutlarının hareketsiz kalması, kasların gelişememesi başlıca faktörlerden. Sürekli oturuş vaziyetindeler. Bel fıtığı için en kötü pozisyon oturma pozisyonudur. Bugünün insanları bilgisayar başında hep böyle oturuyor. Kısacası şuan ki vücut postürümüz bel fıtığı için en kötü postür. Diğer bir hususta gençler arasında sigara kullanımı arttı. Sigara, nikotin bel fıtığında önemli bir tetikleyici faktör. Bununla ilgili bir çok çalışmalar var ve disk yapısını bozduğu gösteriliyor. Gençlerde ki bel fıtığında cerrahiden önce konservatif tedavi ve koruyucu tedaviler ile başa çıkmaya çalışıyoruz. Yaşlılarda ise bel fıtığı derinasyonlarına, travmalarına, vücut postürlerinin yaşla beraber değişmesine bağlı. Gençler ve yaşlıların kendilerine ait avantaj yada dezavantajları var. Hepsini kendi yaş gruplarına göre inceleyip değerlendirmek ve tedaviyi ona göre yapmak lazım. Ayrıca genetik çok önemli bir faktör. Genelde hastalara sorduğumuzda mutlaka yakınlarında mutlaka bel fıtığını yakalıyoruz. Çevresel şartlardan önce genetik şartlar çok önemli. Tabi uygun genetikte sigara kullanımı ve çevresel faktörlerden etkilenmesiyle bel fıtığını çok daha fazla görüyoruz” şeklinde konuştu.