Meteorolojiden 'zirai don' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kentte zirai don beklendiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteorolojiden 'zirai don' uyarısı
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kentte zirai don beklendiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde Cuma günü gece saatlerinden (23.10.2024) Çarşamba sabah saatlerine kadar hafif ve orta kuvvette don hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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