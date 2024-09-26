Sosyal Medya: Kimine göre bağımlılık, kimine göre vazgeçilmez

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte sosyal medya kullanımı da hızla arttı. Sosyal medya uygulamaları, neredeyse bir kimlik haline gelirken, pek çok kişi farklı platformlarda aktif olarak hesaplarını kullanıyor.

Furkan Arıkan sosyal medya kullanımının kitap okumasını azalttığını söyleyerek, “Sosyal medyaya her gün giriyor, çok fazla zaman harcıyoruz. Eskiden daha sık kitap okuyan bir insandım ancak şimdi zaman ayıramıyorum. Sosyal medyanın olmadığı bir dünya çok daha bilgili, gözü açık topluluğu olan bir yer olurdu. Telefonların aptallaştırdığı zaten bilim insanlarının araştırmasıyla kanıtlanmış” diye konuştu.

Büşra Çelik ise “Sosyal medyanın olmaması bazen iyi olurdu, bazen kötü olurdu. Ben sık kullanan bir insanım. Ülkemizde birçok olay yaşanıyor; sosyal medya olmasaydı belli haber kanalları, belli haberleri vermedikleri için bundan kimsenin haberi olmazdı. Dünyanın başka yerlerinde olan şeylerden de haberimiz olmazdı. Bunun dışında kötü niyetle kullanan çok fazla insan var. Örneğin dolandırıcılık olayları ve insanlarımızın çoğu metalaşmış durumda. 24 saat telefona bakıp duruyoruz. Bazen konuşmayı unutuyoruz, kendimizi ifade etme kavramını unutmuş durumdayız” şeklinde konuştu.

Yusuf Demirkaya da, “Sosyal medya olmasaydı daha güzel olurdu. Günümüzde herkesin farklı amaçla kullandığı hale geldi. Toplumun ahlaki değerlerini bozdu” dedi.