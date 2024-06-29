Doğaseverler Erciyes Çadır Kampı'nda buluşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kış turizminin dünya çapında sayılı merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde yaz aylarında faaliyet gösteren Erciyes Çadır Kamp Alanı’nı, ‘Doğayla Buluşma Zamanı. Çadırını Al, Erciyes’e Gel’ sloganıyla 1 Temmuz 2024 itibariyle doğaseverlerin kullanımına açıyor.

Dünyada yerel yönetim tarafından idare edilen tek kayak merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın girişim ve gayretleri ile sadece kış aylarında değil, yılın her döneminde cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Büyükşehir belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi’nin yaz aylarında da sporseverler ve doğaseverlerin gözde mekânı olması için çeşitli spor dallarında son teknolojiye sahip donatıları ile Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni hizmete sunarken, Tekir bölgesinde de geleneksel olarak her yaz Erciyes Çadır Kamp Alanı’nı kamp tutkunlarının kullanımına sunuyor. Bu çerçevede, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından 2024 yılı yaz sezonuna özenle hazırlanan Erciyes Çadır Kamp Alanı 1 Temmuz 2024 itibariyle doğaseverlerin kullanımına açılıyor. ‘Doğayla buluşma zamanı. Çadırını al, Erciyes’e gel’ sloganıyla yeni sezonu açacak olan Erciyes Çadır Kamp Alanı, günlük 100 TL, haftalık 500 TL alan kiralama fiyat tarifesiyle doğaseverlere hizmet verecek. Erciyes Çadır Kamp Alanı’nı kullanmak isteyen kampçılar, 0 352 342 39 17 numaralı telefondan kamp alanı ile ilgili detaylı bilgiye erişebilecek.

Tertemiz havası, yıldızlı geceleri ve doğa ile iç içe huzur dolu vakit geçirme imkânı sunan Erciyes, kamp tutkunlarını bekliyor.