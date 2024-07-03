Doğaseverler için doğa kampları başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin beğeni toplayan ve ilgiyle beklenen doğa kampları Sarımsaklı Kamp Alanı’nda başlıyor.

‘Doğa Seni Çağırıyor’ sloganı ile yaz dönemlerinde vatandaşlara doğa ve kamp imkânı tanıyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal etkinlik, spor, yarışma, müzik ve piknik gibi pek çok farklı etkinliği kamp alanında vatandaşlarına sağlayarak doğa ile iç içe unutulmaz bir fırsat sunuyor.

Kamp 6-7 Temmuz’da Yapılacak

Her yaz yoğun ilgi gören ‘Doğa Seni Çağırıyor’ Doğa Kampı bu yaz da vatandaşlara doğayla iç içe oyun, eğlence, spor ve yıldızlarla dolu gökyüzü altında gece etkinlikleri ile dolu bir kamp yapma imkânı sunuyor. 0-6 yaş kategorisi ücretsiz olan doğa kampında 7-13 yaş kategorisinde 500 TL, 14 yaş ve üzeri için ise 600 TL kayıt ücreti bulunuyor. Kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor A.Ş. tarafından temin edilecek.