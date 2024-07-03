Tasarruf tedbirlerine uymayan belediyelerin hiç şansı yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında yaptığı sunumda, belediye başkanlarına önemli uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

EYT ve deprem nedeniyle oluşan bütçe açıklarını kayıt dışılığı önleyerek kapatacaklarını ifade eden ve yerel yönetimlerin kadrolarının şişirilmiş olduğunu aktaran Şimşek'in, "Bakın 'bu kamu tasarrufları bizi bağlamaz' diye düşünmeyin. Bakanlığımız denetim yapacak ve ilgili harcama sorumlusu çok ciddi müeyyideler ile karşı karşıya kalabilecek. Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde 100 bağlamaktadır. Sizin mali durumunuz iyi gözükmüyor. Kendi merkezi bütçemiz ile ilgili durumu anlattım. Ama gelgelelim, sizin durumunuz merkezi hükümetten çok çok daha kötü. Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu aşamaz, kanuna uymuyorsunuz, istihdam bürosuna dönüşmüşsünüz. Mevcut mali kurallara uyun, borç ve personel konusunda uymamışsınız." dediği iddia edildi.