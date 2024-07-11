Doğru tedavi ile 2. kez anne oldu

Kayseri’de gittiği sağlık merkezlerinde yumurta sayısındaki azalmadan dolayı ikinci çocuğunun doğal yolla olmasının çok zor olduğu ve tüp bebek tedavisine yönelmesi söylenen kadın, Kayseri Şehir Hastanesi’nde gördüğü doğru tedavi sonucunda doğal yolla 2. çocuğuna gebe kaldı.

Kayseri’de yaşayan 1 çocuk annesi 35 yaşındaki S.D., ikinci kez anne olmak istedi. Fakat gittiği hastanelerde doğal yolla hamile kalmasının çok zor olduğu ve tüp bebek tedavisine yönelmesi gerektiği söylendi. En sonunda Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvuran 35 yaşındaki S.D.’ye, doktorlar tarafından tüp bebek yönteminden önce tetkikler yapıldı. Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Tüp Bebek Ünitesi’nde yapılan tetkiklerde daha önce düşük ve dış gebelik geçiren kadının rahim tüplerinden birinde tıkanma ve iltihaplanma olduğu tespit edildi. Yapılan ameliyat ile tıkalı tüpü alınan ve iltihapları temizlenen S.D., doğru tedavi yöntemi sayesinde tüp bebek ile değil doğal yolla kısa sürede ikinci çocuğuna gebe kaldı.

“Doğru tedavi ve teşhis ile gebe kaldım”

Doğru tedavi ve teşhis ile gebe kaldığını söyleyen S.D., “Buraya gelmeden önce dış merkezlerde birçok doktora gittim. Azalmış yumurta rezervimden ve yaş faktörümden dolayı normal yolla gebe kalamayacağımı ve zor olduğunu söylediler. Daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi’ne geldim. Burada yapılan kontroller ve müdahaleler sonucunda aslında rahim tüplerimin birinde tıkanma ve iltihaplanma olduğu, tüp bebek de olsa tutunmayacağı ile bir an önce tedavi uygulanması gerektiği söylendi. Tetkikler sonucunda ameliyat oldum ve tüpümün biri alındı ve enfeksiyon temizlendi. 1 ay sonra da normal yolla gebe kaldım. Çok heyecanlıydım ve çok duygulandım. Güzel bir süreçti. Normalde burada tedaviye başlayacaktık ama normal yolla oldu. Şu an 16 haftalık hamileyim. Benim 2. bebeğim olacak, ilki 5 buçuk yaşında. Aslında şöyle, ben bir düşük geçirdim, daha sonrasında bir dış gebelik geçirdim. Tüpümde tıkanma olduğunu bilmiyordum. Buraya gelince öğrendim böyle bir şey olduğunu. Burayı çok beğendim. Doktorların ilgisi alakası gayet iyiydi. Bu konuda bana çok destek oldular. Doğru tedavi ve doğru teşhis ile hamile kaldım” dedi.

Kullandıkları ünitenin son teknoloji ve teçhizatla donatıldığını söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Tüp Bebek Ünitesi Sorumlu Doktoru Doç. Dr. İlknur Çöl Madendağ, “Merkezimiz tüp bebek ünitesi ve infertilite polikliniklerimizden oluşmaktadır ve yaklaşık 8 ay önce aktif olarak hizmet vermeye başladık. Ünitemiz son teknoloji teçhizatla donatılmış, bölgemizin en gelişmiş merkezlerinden biridir. Açıldığımız günden itibaren Kayseri ve civarı, bölgemizin çevre illerinden çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan çiftlerimize hizmet vermekteyiz. Bize başvuran hastalarımız öncelikle infertilite polikliniklerimizde değerlendirilmekte. Merkezimizin açılmasıyla birlikte daha önce hastanemizde yapılmayan ve infertilite yani kısırlık tedavisinin olmazsa olmazlarından rahim tüp filmi işlemi tetkikini de yapmaya başladık. Bu tetkik ile hastalarımızın çocuk sahibi olmasına engel olabilecek herhangi bir rahim şekil bozukluğu, tüplerinin açık ya da kapalı olması gibi durumlarını tespit edebilmekteyiz. Ardından cerrahi düzeltme operasyonları planlamakta ve yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

“Hastalarımızı bilgilendirip sonra planlamasını yapıyoruz”

Doç. Dr. İlknur Çöl Madendağ,merkezde hastaya tedavi uygulamadan önce planlamaları yaparak bilgilendirdiklerini ve ortak karar ile tedavi uyguladıklarını söyleyerek, “Aslında hastalarımızın çoğu merkezimize tüp bebek yaptırma istemi ile gelmekte ama biz hastalarımızı değerlendirdikten sonra durumları hakkında ayrıntılı bilgi verip, tabi son tercihi onlara bırakmakla beraber, bilimsel veriler ışığında tıbbi durumu ne gerektiriyorsa öncelikle onu öneriyoruz hastalarımıza. Öncelikle tıbbi durumu hakkında hastalarımızı bilgilendirip önerimizi yapıyoruz ve onun isteği ile ortak kararımızı verip tedavimizi uyguluyoruz. Burada da hastamızın azalmış yumurtalık rezervi dediğimiz yumurta sayısı azlığı ve geçirilmiş dış gebelik, düşük, rahim tüp iltihabı, enfeksiyon durumları gibi sıkıntıları vardı. Bize geldiğinde önce ayrıntılı muayenesini yapıp gerekli tetkiklerinin ardından cerrahi müdahalesini planladık. Hastamızın azalmış yumurta sayısı vardı ama öncelikle rahim tüp filmini çektiğimize tüplerinde sıvı toplaması olduğunu ve kapalı olduğunu gördük. Yaptığımız ameliyatta tüpünün tıkalı olduğunu teşhis edip o sıvı toplamış tüpü aldık. Diğer tüpünün açık olduğunu gördükten sonra enfeksiyon tedavisini de yaptık. Yumurtalık gelişimini ve zamanlamasını ayarlayarak tüp bebek tedavisine gerek kalmadan gerekli antibiyotedavisini de verdikten sonra spontan gebeliğe 2 ay gibi kısa bir zaman içinde ulaştık. Geçirilmiş iltihabı vardı ve buna bağlı dış gebeliğinin oluştuğu yerde sıvı toplaması vardı. Bu da engel olan bir durumdu. Sonrasında hastamızın yumurta sayısını tekrar saydık. Gerekli destek tedavilerini verdik ve gebeliğine ulaştık. Şu an 16 haftalık gebeliği mevcut ve sağlıklı bir şekilde gidiyor” dedi.

“Aşılama tedavisinde oranlarımız yüzde 20’lerin üzerinde”

Tüp bebek tedavisinden önce yaptıkları aşılama yönteminde de merkez olarak sonuç oranlarının çok iyi olduğunu söyleyen İlknur Çöl Madendağ, “Yine merkezimizin açılışı ile beraber hastanemizin kazandığı yeniliklerden biri de tüp bebek tedavisi öncesinde sıkça başvurduğumuz ve hastalarımıza uyguladığımız aşılama tedavi yöntemi ve bu zamana kadar 100’den fazla yaptık. Aşılama tedavisinde gebelik oranlarımız çok iyi ve yüzde 20’lerin üzerinde. Hastalarımızın tıbbi endikasyonuna göre ve durumuna göre gerek devlet katkısı alarak gerekse özel olarak hastalarımıza tüp bebek tedavisi uygulamaktayız. Ünitemizde aynı zamanda kanser tedavisi öncesinde üreme hücrelerini korumak amacı ile kadın ve erkek hastalarımızın sperm ve yumurta hücrelerini de dondurabilmekteyiz. Yani merkezimizde hem tüp bebek tedavisi hem de bunun dışında bilimsel veriler ışığında hastalarımıza bireyselleştirilmiş nedene yönelik tedaviler planlayarak uygulamaktayız. İlk günden beri diğer hekim ve yardımcı sağlık personeli arkadaşlarımla beraber güçlü bir ekip ruhuyla ve büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Günden güne artan hasta sayımızla hastalarımıza mutlu haberler verebilmek için buradayız” ifadelerini kullandı.