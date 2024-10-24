Doğu Türkistanlı Alimlerden, Başkan Ahmet Taş'a ziyaret

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş tarafından karşılanıp misafir edilen Doğu Türkistan Alimler birliği heyetinde, Alimler birliği başkanı Dr Alimcan Buğda, Genel Sekreter Abdullah Ucatlu, Davut-el Kayseri Uygur Derneği başkanı Abdulgaffur Celil ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Bilgi alışverişinin yapıldığı ziyarette, Gönüllü Kuruluşlar başkanı Taş, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının kuruluşu, çalışma alanları ve çalışma usülleri konusunda bilgiler verdi, ziyaret için memnuniyetini bildirdi.

Doğu Türkistan Alimler Birliği başkanı Dr. Alimcan Buğda, Türkiye’de ve dünyada yaşayan Doğu Türküstanlı Uygur toplumunun sayıları, birbiri ile irtibatları, hayat şartları ve beklentileri konularında bilgiler verdi.

Ayrıca Alimler Birliği’nin kuruluş amacı, çalışma şartları, hedefleri ve toplumdan beklentileri konusunda bilgiler aktardı.

Gönüllü Kuruluşlar başkanı Taş, Doğu Türkistan halkının öz vatanlarında çektikleri sıkıntıları takip etmeye çalıştıklarını, onların kendi ülkelerinde her türlü insani haklarını kullanarak insanca bir hayatı yaşamaları için onlara duacı olduklarını bildirdi. Aldıkları bilgiler sonucu Alimler Birliği’nin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını, onların her daim yanlarında olacaklarını bildirerek, nazik ziyaretleri için teşekkür ettiğini bildirdi.



