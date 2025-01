Doktor Başkan'a meslektaşlarından teşekkür ziyareti

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri'nin her alanda büyüyüp gelişmesinin temel prensibinin ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi olduğunu belirtti. Sağlık alanında hayata geçirdikleri projelerin sadece Kayseri’ye değil, tüm Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini ifade etti. Bir doktor başkan olarak, sağlık alanına destek verme çabası içerisinde olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, “İnsan odaklı bir yönetim anlayışıyla, şehrimize hizmet ediyoruz. Sağlık alanında da bu anlayışı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Bizim için her hasta, her vatandaş, bir hayatın dokusu, bir umut ışığıdır” dedi.

Başhekim Doç. Dr. İsmail Altıntop ve ekibi, Başkan Büyükkılıç’a sağlık alanındaki desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu. Erciyes A.Ş. ile Doğa Tıbbı Çalışma Grubu’nun iş birliğiyle düzenlenen kış eğitimi çalışmalarına sağladığı katkılar ve acil tıp uzmanlarının saha eğitimine verdiği desteği takdirle karşılayan Altıntop, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, Doğa Tıbbı Çalışma Grubu logolu bir ceket hediye etti.

Ziyarette bir diğer anlamlı an, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş., Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kursiyerlerinin yaptığı seramik tabak hediyesi oldu. Başkan Büyükkılıç, bu anlamlı hediyeyi alırken duygusal anlar yaşadı.

Altıntop ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş.'nin Türkiye’de bir ilk olarak, Kayseri Devlet Hastanesi personeline Türk İşaret Dili (TİD) Temel Seviye ve Sağlık Terimleri Eğitimi vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri Devlet Hastanesi çevresindeki altyapı yenileme çalışmalarına yönelik verdiği talimatlar da takdir topladı. Hastane çevresindeki yürüyüş yolları, otopark alanları, engelli erişim yolları ve yeşil alanlarda yapılan yenilikler, hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının yaşam kalitesini arttırmayı hedeflerken, bu çalışmalar için de Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileten Altıntop, Kayseri’nin her geçen gün daha yaşanabilir bir şehir haline geldiğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Kayseri Tabip Odası iş birliğinde düzenlenen ‘2’nci Doktorlar Bisiklet Turu’ etkinliğinde sağlık çalışanlarının pedal çevirdiğini hatırlatan Altıntop, bu desteklerinden dolayı da teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda, Başkan Büyükkılıç, sağlık alanındaki tüm bu iş birliklerinin ve katkıların Kayseri’yi sadece Türkiye’nin değil, dünya çapında da örnek bir şehir haline getireceğini belirterek, iş birliğinin devam edeceğinin müjdesini verdi.