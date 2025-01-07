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Sokak köpeği tehlikesi: Sevmek isterken ortaokul öğrencisi ısırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sümer Mahallesi'nde bulunan Sümer Ortaokulu'nun bahçesinde yaşanan olayda, sokak köpeklerinin oluşturduğu tehlike bir kez daha gündeme geldi. 8. sınıf öğrencisi Z.Ç., bahçede gördüğü sokak köpeğini sevmek istediği sırada köpeğin saldırısına uğrayarak elinden ısırıldı.

Sokak köpeği tehlikesi: Sevmek isterken ortaokul öğrencisi ısırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Z.Ç., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, köpek Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılarak barınağa götürüldü.

Sokak köpeklerinin kontrolsüzlüğü ve bu tür olayların tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusu, yetkililerin ve halkın gündeminde yer almaya devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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