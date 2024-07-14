Doktorluk Hayaline 62 yaşında kavuştu

Çocukluk hayali olan tıp fakültesini iki kere bırakan ve aftan yararlanarak tekrar devam eden 62 yaşındaki emekli fizik öğretmeni Sergül Evci, düzenlenen törenle diplomasını aldı. Okumanın insanı gençleştirdiğini dile getiren Evci, “Tıp Fakültesinden mezun oluyorum. Daha öncede öğretmenlik yaptım 20 yıl kadar. Fen Bilimleri Fakültesi mezunuyum. İki çocuğum var ikisi de mühendis. Çocukluk hayalimdi Tıp Fakültesinde okumak. Çeşitli nedenlerle gerçekleşmediği için öğretmen oldum, çocuklarımı büyüttüm. Emekli olduktan sonra ‘neden olmasın’ dedim. Af çıktı ve ben tekrar Tıp Fakültesine başladım. İkinci üniversiteyi okumak gerçekten çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. İmkanı olan ya da bu enerjiyi kendisinde gören bir üniversite daha okumasını tavsiye ediyorum. Gençlerle bir arada olmak onlarla sohbet etmek İnsanı gençleştiriyor. Çok mutluyum daha genç hissediyorum kendimi, evde oturmanın yaşlandırdığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.