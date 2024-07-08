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Dört aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı 

Hulusi Akar Bulvarı üzerinde ikisi park halinde olmak üzere 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Dört aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı 

Saat 23.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı. İki araç çarpmanın etkisi ile park halindeki ticari araç ve bir otomobile çarptı. Yaşanan kaza nedeniyle 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza yapan araçlar da kaza mahalinden kaldırıldı.

1ha

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