Dört aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Hulusi Akar Bulvarı üzerinde ikisi park halinde olmak üzere 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Saat 23.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı. İki araç çarpmanın etkisi ile park halindeki ticari araç ve bir otomobile çarptı. Yaşanan kaza nedeniyle 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza yapan araçlar da kaza mahalinden kaldırıldı.