Döviz rekora koşuyor: Dolar 34'e, euro 38'e dayandı
Dolar ve euro'da yaşanan hareketlilik Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası da devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yükselişe geçen döviz kurunda dalgalanma devam ediyor.
Türk Lirası Nisan ve Mayıs aylarında dolar karşısında yatay bir seyir izlemişti. Döviz kurunda Haziran ayından itibaren tekrar artış yaşanmış, dolar 33 lirayı geçerek, euro kuru ise 36'yı geçerek rekor kırmıştı.
Geçtiğimiz hafta Japonya Borsası'nda yaşanan hareketliliğin ardından dünya piyasaları dalgalanmış, Türk Lirası ise diğer para birimleri karşısında değer kaybetmişti.
Euro geçen hafta 37'yi geçmişti.