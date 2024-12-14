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Vali Çiçek, Emniyet Erva'da öğrencilerin kuşak törenine katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Emniyet Erva Spor Okulu'nda Taekwondo öğrencilerinin kuşak atlama törenine katıldı.

Vali Çiçek, Emniyet Erva'da öğrencilerin kuşak törenine katıldı

Kayseri’de çocukların spor yapmaya teşviki amacıyla başlatılan Erva Spor Okulları’nda öğrenciler sportif faaliyetler yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Emniyet Erva Spor Okulu’nda Taekwondo dersi alan öğrenciler kuşak atladı. Kuşak atlama törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve hayırsever iş insanı Saffet Arslan’da katıldı. Vali Çiçek, öğrencileri tebrik ederek yeni kuşaklarını taktı.

Haber Merkezi

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