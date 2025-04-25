Dr. Mehmet Erşan: Aşı, Toplum Sağlığı İçin Hayati Öneme Sahip

Dr. Erşan, bu yılki Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen “Herkes İçin Aşılama, İnsanlık İçin Mümkün” teması çerçevesinde, aşıya erişimin öneminin yine öne çıktığını belirterek, aşıların bireyleri değil, bütün toplumu bulaşıcı hastalıklardan koruyan en etkili ve ekonomik yöntem olduğunun altını çizdi.

Yeni Aşı Kombinasyonları ve Güncellemeler

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de Ulusal Aşı Takvimi'nde kaydedilen önemli güncellemeleri paylaşan Dr. Erşan, 1998 yılından bu yana uygulanan Hepatit B aşısı ile 2008’den itibaren kullanılan beşli karma aşının bu yıl altı bileşenli tek bir aşıda birleştirildiğini ifade etti. Yeni aşı, bebekleri tetanos, difteri, asellüler boğmaca, influenzae tip b, inaktif çocuk felci ve hepatit B’ye karşı koruyarak, hem enjeksiyon sayısını azalttığını hem de bağışıklama etkinliğini artırdığını söyledi.

Gebelikte Aşı Dönemi

Gebelere yönelik bağışıklama programındaki yeniliklere de değinen Dr. Erşan, mevcut tetanos-difteri (TD) aşısına asellüler boğmaca bileşeninin eklenerek Tdab formunda uygulanmaya başlandığını aktardı. Her gebeliğin 27-36. haftaları arasında bir doz Tdab aşısının uygulanarak, hem anne hem de doğacak bebeğin boğmaca gibi ciddi hastalıklardan korunacağını vurguladı.

Şeffaf ve Güvenli Aşı Takibi

Dr. Erşan, Türkiye’de kullanılan tüm aşıların Dünya Sağlık Örgütü onaylı tesislerde üretildiğini, uluslararası ve ulusal referans laboratuvarlarda test edilerek onaylandığını belirtti. Aşıların üretimden vatandaşa ulaşmasına kadar geçen sürecin elektronik Aşı Takip Sistemi üzerinden şeffaf bir şekilde izlenebildiğini, soğuk zincir sisteminin ise anlık takip edildiğini ifade etti.

Aşı Reddi ve Toplum Sağlığı Üzerindeki Tehdit

Dr. Erşan, aşı reddinin artmasının yaratabileceği tehlikelere de dikkat çekti. Aşıya karşı tereddüt ve reddin yalnızca bireyler için değil, bağışıklık sistemi zayıf bireyler de dahil olmak üzere toplum için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Aşılanmayan bireylerin toplumsal bağışıklığı zayıflatarak, geçmişte kontrol altına alınmış hastalıkların yeniden yayılmasına zemin hazırladığını belirtti.

Aşı, Hak ve Sorumluluk

Son olarak Dr. Erşan, aşının her bireyin sağlıklı yaşama hakkı ve toplum sağlığını koruma açısından bir vatandaşlık sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, bu hafta vesilesiyle herkesi, çocuklarının ve kendilerinin aşılarını zamanında yaptırmaya davet etti. "Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı da aşıdır," diyerek sözlerini noktaladı.