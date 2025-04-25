Talas'ta Sağlık Alanında Farkındalık Artıyor

Bu etkileyici etkinlikte, Prof. Dr. Özdarendeli, güncel sağlık meseleleri, aşıların önemi ve bilimsel gelişmeler üzerine değerli bilgiler sunacak. Katılımcıların, uzman konuklarına doğrudan soru sorma fırsatı bulacağı sohbet formatındaki etkinlik, herkesin sağlık konularında daha bilinçli hale gelmesini amaçlıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programın önemine değinerek, “Sağlık, her şeyin başıdır. Hemşehrilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmesi için sosyal belediyecilik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Kıymetli uzmanlarımızı halkımızla buluşturmak, doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak bizim için büyük bir değer taşıyor. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’yi ağırlamak bizler için mutluluk verici. Tüm hemşehrilerimizi bu faydalı sohbete davet ediyorum,” dedi.

"Talas’ta Sağlık Var Söyleşileri" programı, 26 Nisan Cumartesi günü öğle saat 13.30’da Atatürk Bulvarı üzerindeki Osmanlı Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek. Önceki etkinlikte ise Erciyes Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları'nın "Sağlıklı Uyku ve Uyku Bozuklukları" başlıklı konferansı, yoğun katılımla gerçekleşmişti. Bu programların düzenlenmesi, Talas Belediyesi'nin sağlık hizmetlerine ve bu alandaki farkındalığın artırılmasına ne derece önem verdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.