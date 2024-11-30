Dr. Resul Coşkun, 21. Ankara Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşuyor!

Ankara Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da kitap tutkunlarını bir araya getirirken, Dr. Resul Coşkun'un imza etkinliği, okuyucular için özel bir fırsat sunuyor. Yazarın eserleri hakkında sohbet etme imkanı bulacak olan katılımcılar, kitaplarını da imzalatabilecekler.

Okurlarını bekleyen Dr. Coşkun, edebiyat ve düşünce dünyasına kattığı değerli katkılarla tanınan bir isim olarak, etkinliğe katılanlara kendi kaleme aldığı eserlerin derinliklerini anlatmayı da hedefliyor.

Kitapseverler için kaçırılmayacak bu etkinlik, Dr. Resul Coşkun hayranlarının yanı sıra, yeni okuyucularla tanışmak için de bir vesile olacak. Tüm edebiyatseverler, Dr. Coşkun’un imza gününe davetlidir.