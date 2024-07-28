Dragon Festivali sona erdi: Hiçbir milletvekili katılmadı

Festivale 36 takımdan 720 sporcu katıldı. Müsabakalarda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Kocasinan Belediyesi’nin Uniplay Summer Fest İşbirliği ile Kayseri’nin denizinde ilk kez düzenlediği, dünyanın üç büyük festivalinden biri olan Dragon Festivali’nde 36 takımdan oluşan 720 sporcu yarıştı. Kayseri’nin denizinde yarışmayı izleyen şehir dışından ve Kayseri’den akın eden vatandaşlar, etkinlikte keyifli zaman geçirdi. Festivalde nefes kesen yarışlarla birlikte renkli görüntüler de ortaya çıktı. Sporcular birincilik için suda ter dökerken, festival alanında ise vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Festivalin ‘Fun’ kategori birincisi Şen Holding Ceha, ‘Fun Sport’ kategorisi birincisi Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ‘Sport’ kategorisi birincisi Spor A.Ş.’ye altın madalyaları takdim edildi.

‘Fun’ kategorisi ikincisi Kocasinan Kızılay Ekibi, ‘Fun Sport’ kategorisi ikincisi Kayseri Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği ve ‘Sport’ kategorisi ikincisi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne gümüş madalyaları takdim edildi.

‘Fun’ kategorisi üçüncüsü ANDA Arama Kurtarma, ‘Fun Sport’ kategorisi üçüncüsü Kayseri Üniversitesi ve ‘Sport’ kategorisi üçüncüsü Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bronz madalyaları takdim edildi.

Ödül takdim töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, turnuvaya katılan bütün takımları, spor heyecanına ortak olan bütün sporsever vatandaşları ve festivalde emeği geçen bütün kurum ve kuruluşları tebrik etti.