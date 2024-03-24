Drift yapan iki sürücüye 64 bin 468 lira ceza

Kayseri'de drift yapan iki otomobil sürücüsüne toplam 64 bin 468 TL para cezası uygulandı.

Drift yapan iki sürücüye 64 bin 468 lira ceza
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de drift yapan iki otomobil sürücüsüne toplam 64 bin 468 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesi Yeni Sanayi Bölgesi’nde iki otomobilin drift yaptığı tespit edildi. Araç sürücülerine toplamda 64 bin 468 bin TL para cezası kesilerek, araçlar bağlandı.

Drift yapan iki sürücüye 64 bin 468 lira ceza
Drift yapan iki sürücüye 64 bin 468 lira ceza
Drift yapan iki sürücüye 64 bin 468 lira ceza
İHA
Kayseri Gündem

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