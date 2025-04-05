Düğün konvoyunda pompalıyla ateş eden kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir düğün konvoyundaki araçtan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar neticesinde Bahse konu araç ekiplerce tespit edildi, M.T.(22) yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğince Reşadiye Mahallesinde bir düğün konvoyundaki araçtan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu araç ekiplerce tespit edildi, M.T.(22) yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı. Öte yandan araçta yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet Şarjörü, 13 adet fişek ele geçirildi.