Emre Kınay'ın Kayseri'deki gösterisine sosyal medyadan tepki

Son dönemde Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve sokak ile boykot çağrılarına tepki vermemesi nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

Ünlü oyuncu ve yapımcı Emre Kınay, komedyen Gökhan Ünver'in Duru Tiyatro'daki gösterilerini 3 gün önce iptal ettiğini duyurmuştu. Kınay’ın 25 Nisan'daki Kayseri etkinliğine sosyal medyadan tepki geldi. Gazeteci ve Yazar Sinan Akyüz’ün paylaşımı sonrası sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Kullanıcılar Kayseri Valiliği’ni etiketleyerek etkinliğin iptal edilmesini istedi.

Gazeteci ve Yazar Sinan Akyüz, “Bu etkinlik iptal Olacaktır. Emre Kınay’ın 25 Nisan’daki Kayseri’deki etkinliği iptal edilsin. CHP’ye destek vermeyenlerin etkinliklerini iptal eden Emre Kınay’ı unutmayın” sözlerini paylaştı.