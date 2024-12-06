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  • Düğünde iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Düğünde iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Düğünde iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak üzerinde bir düğünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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