Gıdada 22 Kayseri markası daha sıkıntılı çıktı

Kayseri'de taklit veya tağşiş ürün satan 15 firma daha tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı saptanan firmalar listesinde Kayseri'den 15 firmanın 22 ürünü yer aldı.

Buna göre; Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beyarslan Sucukları - Cezayir Arslan, Galip Sefa İlaç Sanayi Ticaret A.Ş. ,Asr Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kayseri Mercan Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Kayseri Forum ARBY'S, Başyazıcıoğlu Et ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Erciyes Sakadat Et Tavuk Deri Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Erciyes Süt Ürünleri Limited Şirketi,Hızal Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, International Seyahat Ticaret Limited Şirketi, Kaynar Süt ve Süt Ürünleri - Mustafa Sezgin, Özmenoğlu Et ve Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Safi Süt ve Süt Ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Şaban Ünlü ve Ort. firmalarının taklit veya tağşiş yaptığı açıklandı.