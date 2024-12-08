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Düğünde tartıştığı kişiyi bıçaklayan şahıs yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Düğünde tartıştığı kişiyi bıçaklayan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak üzerinde bir düğünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan E.C.N. (18), saklandığı adreste suç aletiyle yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.C.N.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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