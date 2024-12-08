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  • Fatih Üzüm vakıf kiraları ile ilgili konuştu: 'Makul bir seviyeye gelecek'

Fatih Üzüm vakıf kiraları ile ilgili konuştu: 'Makul bir seviyeye gelecek'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, yaptığı paylaşımda vakıflar genel müdürü ile görüşülerek kiraların makul bir seviyeye getirileceğini bildirdi.

Fatih Üzüm vakıf kiraları ile ilgili konuştu: 'Makul bir seviyeye gelecek'
Kayseri GündemEditör

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, yaptığı paylaşımda vakıflar genel müdürü ile görüşülerek kiraların makul bir seviyeye getirileceğini bildirdi.

Başkan Fatih Üzüm açıklamasında; "Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş ve Milletvekillimiz Dursun Ataş ile, vakıf kiracılarımız ile bir araya gelerek konuyu istişare ettik. Sayın bakanımız görüşme esnasında bizatihi Vakıflar Genel Müdürümüz ile konuyu görüşerek en yakın zamanda kira fiyatları makul bir seviyeye geleceği haberini hemşehrilerimiz ile paylaştılar. Yakın ilgi alakalarından dolayı genel başkan vekilimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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